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FACUA advierte que la prevención de la gripe aviar requiere precauciones al comer, cocinar y manipular tanto aves como huevos

Los virus H5N1 se destruyen a altas temperaturas, por lo que estos alimentos deben ser cocidos hasta que todas las partes alcancen una temperatura interna de al menos 70º C.

FACUA.org
España-24/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que la prevención del contagio de la gripe aviar al hombre requiere una serie de precauciones al comer, cocinar y manipular tanto aves como huevos, dada la incertidumbre sobre cuándo llegará a Españ

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