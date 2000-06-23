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FACUA advierte que la propuesta de la ministra de Sanidad deja la puerta abierta al copago de todos los pensionistas

La Federación demanda que se profundice en otras vías para reducir el gasto farmacéutico antes de recortar un derecho de los usuarios.

FACUA.org
España-23/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que la propuesta de la ministra de Sanidad y consumo, Celia Villalobos, de que los pensionistas con mayor renta paguen un porcentaje de los medicamentos recetados por la Seguridad Social es una e

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