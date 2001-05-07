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FACUA advierte que muchos embargos llevados a cabo por Hacienda pueden declararse nulos

La Federación indica que el afectado puede presentar un recurso argumentando la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Tributaria en caso de no haber sido informado previa y fechacientemente de la investigación de su patrimonio.

FACUA.org
España-07/05/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que los embargos de bienes tales como cuentas corrientes, viviendas, vehículos o devoluciones de IRPF, entre otros, pueden ser nulos si el afectado no ha sido informado previa y fehacientem

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