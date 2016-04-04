Nuestras accionesTras advertirlo una usuaria a la asociación

FACUA alerta a Ikea del peligro para los niños de unos agujeros en sus vasos de juguete

La asociación advierte de que su producto MULA, unos recipientes apilables, tiene orificios que puede causar daños. La compañía dice que el artículo cumple con la normativa pero no retirará sus existencias.

FACUA.org
España-04/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha advertido a la compañía sueca Ikea de que uno de los juguetes que comercializa puede resultar peligroso para la integridad física de los niños que los manipulan. En concreto se trata del modelo MULA, compuesto por varios vasos de

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