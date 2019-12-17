FACUA alerta de fallos en el manillar de bicicletas plegables Tilt 900 marca Btwin vendidas por Decathlon
La falta de adhesivo suficiente en los tornillos de la potencia provoca que puedan aflojarse y que el manillar se mueva durante la conducción.
FACUA.org
España-17/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en el manillar de bicicletas plegables Tilt vendidas por Decathlon que hace que el manillar se mueva de forma involuntaria y pueda provocar la caída del usuario. En concreto, se trata de las biclicletas plegables Tilt 900 marca Btwin c