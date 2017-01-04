FACUA alerta de irregularidades en las supuestas subvenciones que ofertan las clínicas iDental
Anuncian "ayudas privadas" de hasta el 70% en tratamientos que, tras ser contratados, en ocasiones ni siquiera comienzan. El Colegio de Odontólogos de Cataluña ya ha abierto una investigación.
FACUA.org
España-04/01/2017
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En los presupuestos se refleja el precio "de mercado" y luego el final, tras la supuesta ayuda. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las clínicas iDental están ofertando tratamientos odontológicos de manera irregular, que en algunos casos ni siquiera llega a iniciar, con el reclamo de supuestas subvenciones («ayudas privadas«) a las que pueden acog