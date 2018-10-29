FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Opel Vivaro B por un fallo en los cinturones traseros
La compañía ha informado a Consumo del Gobierno de Aragón del problema que presenta el modelo 2018, ya que estos elementos de seguridad podrían quedarse enganchados en la guía de plástico.
FACUA.org
España-29/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción avisa de la llamada a revisión del modelo de 2018 de los vehículos Opel Vivaro B por riesgo de diversas lesiones debido a un fallo en los cinturones traseros. Estos elementos de seguridad podrían quedarse enganchados en la guía de pl