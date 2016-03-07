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FACUA alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Piaggio modelos Zip 50 2T y 4T

Existe el riesgo de accidente de tráfico por una posible fuga de combustible a través de los contactos eléctricos.

FACUA.org
España-07/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de las motocicletas marca Piaggio, tipo scooter, modelos Zip 50 2T y Zip 50 4T.

La asociación advierte de que existe riesgo de accidente de tráfico por una posible fuga de combustible a trav&eac

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