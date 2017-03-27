FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Murano Z51 por un problema en la dirección asistida
El tubo de alta presión del sistema podría dañarse por excesiva presión y provocar una pérdida de líquido que podría entrar en contacto con elementos calientes del motor y provocar un accidente.
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España-27/03/2017
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Nissan Iberia está contactando con los propietarios de los vehículos afectados por la alerta para reemplazar el tubo de alta presión del sistema de dirección asistida. | Imagen: S 400 Hybryd via Wikimedia Commons.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Nissan Murano Z51 por un problema en la dirección asistida. La abrazadera del tubo de alta presión del sistema puede haberse conformado con excesiva presión, por lo que &e