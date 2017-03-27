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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Murano Z51 por un problema en la dirección asistida

El tubo de alta presión del sistema podría dañarse por excesiva presión y provocar una pérdida de líquido que podría entrar en contacto con elementos calientes del motor y provocar un accidente.

FACUA.org
España-27/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Nissan Murano Z51 por un problema en la dirección asistida. La abrazadera del tubo de alta presión del sistema puede haberse conformado con excesiva presión, por lo que &e

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