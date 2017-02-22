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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia por un problema en los frenos

Los latiguillos delanteros podrían perder fluido, causar un menor rendimiento del sistema y provocar una mayor distancia del recorrido de frenado.

FACUA.org
España-22/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Opel Insignia 2017 por un problema en los latiguillos de frenos delanteros. Éstos podrían perder fluido y causar un menor rendimiento del sistema, lo que podría provocar u

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