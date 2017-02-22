FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia por un problema en los frenos
Los latiguillos delanteros podrían perder fluido, causar un menor rendimiento del sistema y provocar una mayor distancia del recorrido de frenado.
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España-22/02/2017
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General Motors está avisando a los propietarios de los Opel Insignia para que revisen sus frenos. | Imagen: flickr.com/opelblog (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Opel Insignia 2017 por un problema en los latiguillos de frenos delanteros. Éstos podrían perder fluido y causar un menor rendimiento del sistema, lo que podría provocar u