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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia y Zafira por un defecto en la mangueta

La misma empresa lanza un aviso de seguridad sobre los coches modelos Mokka por un problema en el módulo de freno.

FACUA.org
España-30/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Opel modelos Insignia y Zafira, fabricados en 2016, por un defecto en la mangueta que puede provocar un accidente de tráfico. Además, la empresa ha lanzado también una alerta sobre los modelos M

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