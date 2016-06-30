FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia y Zafira por un defecto en la mangueta
La misma empresa lanza un aviso de seguridad sobre los coches modelos Mokka por un problema en el módulo de freno.
FACUA.org
España-30/06/2016
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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia 2016 por un defecto de la mangueta, que podría llevar a un accidente de tráfico. | Imagen: Opel.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Opel modelos Insignia y Zafira, fabricados en 2016, por un defecto en la mangueta que puede provocar un accidente de tráfico. Además, la empresa ha lanzado también una alerta sobre los modelos M