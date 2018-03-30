FACUA alerta de la llamada a revisión de los vehículos Opel Grandland X por riesgo de rotura del motor
Las medidas del pistón podrían estar fuera de las especificaciones, lo que podría causar una entrada excesiva de aceite en el motor por admisión. En el peor de los casos, podrían incrementarse en exceso las RPM.
FACUA.org
España-30/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA alerta de la llamada a revisión de los vehículos Opel GrandLand X modelo 2018 con motor B16DTH por el riesgo de que pueda romperse el motor y generar un accidente de tráfico.
La empresa de automóviles ha informado de que las medidas del pistón podr&