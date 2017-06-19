FACUA alerta de la retirada de dos lotes del antidepresivo Rexer Flas 15 mg
El medicamento dio un resultado fuera de especificaciones en relación al contenido de principio activo en los estudios de estabilidad realizados.
FACUA.org
España-19/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de dos lotes del medicamento Rexer Flas 15 mg, indicado para el tratamiento de la depresión en adultos, por un defecto de calidad. En concreto, el medicamento dio un resultado fuera de especificaciones en relación al conteni