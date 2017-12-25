FACUA alerta de la retirada de Maxillium cápsulas, fármaco no autorizado vendido como potenciador sexual
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que el principio activo que contiene, el tadalafilo, no ha sido declarado ni incluido en su etiquetado.
FACUA.org
España-25/12/2017
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Imagen: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la orden de retirada y la prohibición de comercialización del producto Maxillium cápsulas, un fármaco no autorizado vendido como un complemento alimenticio de falso origen natural, que se presenta como potenciador de la act