FACUA alerta de la retirada de un lote de polvorones de El Corte Inglés por trazas de huevo no declarado
La asociación recomienda a los usuarios que hayan comprado el producto y sean alérgicos que lo devuelvan al establecimiento en el que lo adquirieron.
FACUA.org
España-28/12/2015
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El Corte Inglés ha informado de que está procediendo a la retirada de la venta del producto afectado de todos sus establecimientos. | Imagen:elcorteingles.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del lote 31315 de polvorones tradicionales, marca El Corte Inglés, en su presentación de 700 gramos y con consumo preferente 01/11/2016. El motivo de la retirada es la presencia de trazas de huevo no declaradas en el etiqueta