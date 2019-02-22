FACUA alerta de la retirada de varios lotes de toallitas Carrefour Baby Sensitive por estar contaminados
La Aemps advierte de que los lotes 07649, 07650 y 07651 del producto no deben ser utilizados por la presencia de una bacteria que puede provocar infecciones en personas con pieles dañadas.
FACUA.org
España-22/02/2019
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Imagen: Aemps.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de lotes 07649, 07650 y 07651 de las toallitas para bebés Carrefour Baby Sensitive 72 unidades, por estar contaminados con la bacteria Burkholderia contaminans que, pese a tener baja incidencia en personas sanas, puede provocar infe