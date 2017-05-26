FACUA alerta de la retirada de varios modelos de bicicletas Btwin de Decathlon por rotura del cuadro
Se trata de las BTT Rockrider 520 de talla L y XL en color negro y de talla L en color amarillo, así como las BTT Rockrider 540 en talla L de color gris.
FACUA.org
España-26/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de varios modelos de bicicletas de la marca Btwin vendidas en Decathlon por el riesgo de rotura de la estructura de sus cuadros. Los productos afectados fueron vendidos entre el 1 de octubre de 2016 y el 6 de marzo de 2017.