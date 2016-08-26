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FACUA alerta de las líneas 118 que simulan ser de organismos oficiales para concertar cita previa

La asociación alerta de la proliferación de webs que con el reclamo de gestionar este servicio lo que ofrecen son números de información de abonados en llamadas que resultan más caras.

FACUA.org
España-26/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la proliferación de líneas 118XY que se anuncian en internet y simulan ser teléfonos de organismos oficiales para concertar cita previa en servicios como la renovación del DNI o pasar la ITV. La asociación recomienda

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