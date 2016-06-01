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FACUA alerta de que Ticketmaster sigue revendiendo entradas, ahora para los Red Hot Chilli Peppers

Como hiciera con los conciertos de Springsteen, la plataforma ofrece en su web filial de reventa los mismos pases que ya ha agotado para cobrar más comisiones. El Ayuntamiento de Madrid investiga esta práctica.

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España-01/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción vuelve a pedir que se investigue a la plataforma online Ticketmaster, esta vez por el proceso de venta de entradas que tiene articulado para el concierto de los Red Hot Chilli Peppers en Madrid. Decenas de usuarios han advertido a la asociación de que la

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