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FACUA alerta de un error en las instrucciones del envase del test de embarazo Nadal hCG Pregnancy

La Aemps ha comunicado que de seguirlas se obtiene un resultado incorrecto, ya que se han impreso las correspondientes a un test destinado a detección de drogas.

FACUA.org
España-16/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en las instrucciones impresas en el envase protector del test de embarazo Nadal hCG Pregnancy de la empresa Nal von Minden.

Según ha comunicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) las instru

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