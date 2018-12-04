FACUA alerta de un fallo de seguridad que permitía suplantar identidades para firmar peticiones en Change
Con sólo introducir un nombre falso y un correo electrónico, la plataforma identificaba si el mail pertenecía a uno de sus millones de usuarios y revelaba su identidad, localidad, profesión y foto de perfil.
FACUA.org
España-04/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) que evalúe un fallo de seguridad en la plataforma Change.org que permitía suplantar identidades para firmar y comentar peticiones. La asociación considera que s