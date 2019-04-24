FACUA alerta de un fallo en la motocicleta Honda PCX 125 que afecta a intermitentes y luces de carretera
La unidad de control LED afectada puede provocar que estas iluminaciones no lleguen a encenderse. La empresa está contactando con los propietarios de este modelo para sustituirla
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España-24/04/2019
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Las luces de carretera e intermitentes podrían llegar a no encenderse debido a un fallo del sistema de control LED. | Imagen: honda.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en la motocicleta Honda PCX125, modelos de 2015 a 2018, que provoca que las luces de carretera e intermitentes no funcionen correctamente, pudiendo llegar a no encenderse, con el consecuente riesgo de accidente de tráfico.
La Ag