FACUA alerta de un falso cupón de McDonald's en WhatsApp que pretende hacerse con datos personales
La asociación recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los denuncien ante la Policía.
FACUA.org
España-25/02/2016
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