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FACUA alerta de un falso cupón de McDonald's en WhatsApp que pretende hacerse con datos personales

La asociación recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los denuncien ante la Policía.

FACUA.org
España-25/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre un nuevo mensaje viral difundido a través de WhatsApp que simula ser una encuesta enviada por la compañía de comida rápida McDonald’s tras la cual se recibirá un cupón de 50 euros y que lo que pretend

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