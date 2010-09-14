FACUA alerta de un fraude por SMS que hace creer a los usuarios que su compañía de móvil premia su fidelidad con 200 mensajes gratis
Quienes se activan en la supuesta promoción sufren la activación de un servicio que les supone 1,42 euros por mensaje recibido.
FACUA.org
España-14/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del envío masivo de un SMS en el que se asegura a los usuarios de telefonía móvil que su «fidelidad» ha sido premiada con el envío de 200 mensajes gratis durante un año.
Pero el mensaje, remitido desde el