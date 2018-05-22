FACUA alerta de un fraude que utiliza como gancho el regalo de un teléfono Samsung
Los usuarios reciben un correo electrónico que les indica que han ganado un móvil, y les pide los datos de la tarjeta de crédito para confirmar el envío del premio.
FACUA.org
España-22/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fraude que utiliza como gancho el regalo de un teléfono de la marca Samsung para conseguir los datos de la tarjeta de crédito de los usuarios.
Los afectados reciben un correo electrónico donde se les informa que han gana