FACUA alerta de un nuevo caso de 'phishing' a clientes del Santander
La Federación ha trasladado los hechos a la empresa y al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
FACUA.org
España-03/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta de un nuevo caso de phishing o estafa bancaria por Internet a clientes del Santander mediante el envío masivo e indiscriminado de un correo electrónico mediante el que se intentan recabar los datos de los usuarios