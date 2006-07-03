Nuestras acciones'Phishing'

FACUA alerta de un nuevo caso de 'phishing' a clientes del Santander

La Federación ha trasladado los hechos a la empresa y al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

FACUA.org
España-03/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta de un nuevo caso de phishing o estafa bancaria por Internet a clientes del Santander mediante el envío masivo e indiscriminado de un correo electrónico mediante el que se intentan recabar los datos de los usuarios

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