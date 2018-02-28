FACUA alerta de una campaña de 'phishing' para conseguir datos de usuarios de Movistar
Los afectados reciben un correo que señala que su cuenta ha sido suspendida y les insta a que pulsen en un enlace que redirige a una web fraudulenta.
FACUA.org
España-28/02/2018
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