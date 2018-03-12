FACUA alerta de una campaña de 'phishing' para conseguir los datos bancarios de los clientes de Endesa
Los usuarios reciben un correo electrónico que suplanta a la eléctrica avisándoles de que han pagado dos veces una factura y que deben introducir su cuenta corriente para recibir el reembolso.
FACUA.org
España-12/03/2018
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