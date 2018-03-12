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FACUA alerta de una campaña de 'phishing' para conseguir los datos bancarios de los clientes de Endesa

Los usuarios reciben un correo electrónico que suplanta a la eléctrica avisándoles de que han pagado dos veces una factura y que deben introducir su cuenta corriente para recibir el reembolso.

FACUA.org
España-12/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de ‘phishing’ destinada a conseguir los datos bancarios de los usuarios de Endesa, mediante un engaño con las facturas. Según ha advertido la Oficina de Seguridad del Internauta, este engaño animar&i

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