FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a la Agencia Tributaria
Los usuarios reciben un correo electrónico que simula ser del organismo donde pide que ingresen datos personales en un formulario para recibir una supuesta devolución de 350 euros.
FACUA.org
España-23/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña tipo phishing que suplanta a la Agencia Tributaria para hacerse con datos personales y bancarios de los usuarios.
Los afectados reciben un correo electrónico que simula ser del organismo. En �él, se pide