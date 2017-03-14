FACUA alerta de una campaña masiva de malware a través de e-mails que usan falsas facturas como gancho
Los correos adjuntan archivos comprimidos en formato .zip muy peligrosos. La asociación recomienda confirmar con el remitente la veracidad de cualquier email ante la más mínima sospecha de que sea fraudulento
FACUA.org
España-14/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la existencia de una campaña de envío masivo de correos electrónicos con asuntos del tipo «Esta es tu factura», que contienen archivos que pueden afectar gravemente al contenido de los dispositivos desde los que se abran.
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