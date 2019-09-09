FACUA alerta del posible riesgo de accidente por pérdida de aceite en los Seat León
La Dirección General de Consumo advierte de que el problema está localizado en la polea del variador del árbol de levas.
FACUA.org
España-09/09/2019
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Imagen: Seat.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta del posible riesgo de accidente debido a un fallo en los Seat León, modelos de 2014 y 2015, que provoca la caída de aceite del vehículo a la calzada.
La Dirección General de Consumo ha informado de que el problema radic