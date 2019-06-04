FACUA alerta del riesgo de desprendimiento de piezas pequeñas del agarrador de madera Playtive de Lidl
Se trata del número de modelo HG04414, versión 11/2018, con IAN 304083. La empresa pide a los usuarios que lo hayan comprado que lo entreguen en cualquiera de sus establecimientos.
FACUA.org
España-04/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de desprendimiento de piezas pequeñas del agarrador de madera de la marca Playtive Junior de Lidl. Se trata del número de modelo HG04414, versión 11/2018, con IAN 304083. El producto se puso a la venta en abril de 2019.