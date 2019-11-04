FACUA alerta del riesgo de explosión en el habitáculo del Volkswagen Crafter Grand California
La Dirección General de Consumo ha advertido de que un error en el montaje del sistema de gas ha provocado que no sea estanco, por lo que podría formarse una mezcla inflamable.
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España-04/11/2019
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Imagen: carmagazine.co.uk
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de explosión en el habitáculo del Volkswagen Crafter Grand California (modelo de 2019), debido a que el sistema de gases no es estanco.
La Dirección General de Consumo ha advertido de que en ciertos vehículos