FACUA alerta del riesgo de rotura de la correa de transmisión en las motocicletas Yamaha XP530
Desde el año 2017 estos elementos se han instalado más ligeros y finos. Sin embargo, su durabilidad no es suficiente cuando sufre algún daño.
FACUA.org
España-02/05/2019
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Imagen: motociclismo.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de rotura de las correas de transmisión de la motocicleta Yamaha modelo XP530 (T Max). En concreto, los fabricados entre 2017 y 2019.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), que