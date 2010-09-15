FACUA alerta que con la crisis aumentan los fraudes mediante falsas ofertas de trabajo
Denuncia diez anuncios fraudulentos que remiten a teléfonos de tarificación adicional. También hay negocios piramidales, empresas que prometen hacerse rico fabricando productos desde casa, ofertas de empleo que piden dinero para supuestos gastos de tramitación y empresas que buscan 'muleros' para blanquear dinero.
FACUA.org
España-15/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que con la crisis están aumentando los fraudes mediante falsas ofertas de trabajo que juegan con la ilusión y muchas veces la desesperación de numerosos desempleados para ganar dinero a su costa.
Desde negocios piramidales en