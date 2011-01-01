FACUA alerta que el principal fraude en rebajas es falsear precios para hacer creer que los descuentos son mayores
Pide a las comunidades autónomas que cambien sus protocolos de inspección para detectar estas graves irregularidades.
FACUA.org
España-01/01/2011
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Ante el inicio de la temporada de rebajas en varias comunidades autónomas, FACUA-Consumidores en Acción advierte que el principal fraude en esta modalidad de ventas consiste en falsear los precios originales de los productos, hinchándolos, para hacer creer que los descuentos