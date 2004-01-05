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FACUA Andalucía advierte a los consumidores de los abusos que pueden producirse en las rebajas

La Federación demanda a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que incrementen las inspecciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-05/01/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA advierte que las rebajas, que comienzan el 7 de enero en la Comunidad Autónoma, no son siempre reales ya que hay comercios que vulneran la Ley al no tener al menos la mitad de sus artículos reb

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