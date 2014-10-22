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FACUA Andalucía alerta de la caída de oferta comercial por el fin de la moratoria para la renta antigua

La federación firma junto a otras nueve entidades económicas y sociales de la Comunidad una declaración en defensa del comercio andaluz, de sus trabajadores y los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-22/10/2014
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FACUA Andalucía advierte de que el fin de la moratoria de los alquileres de renta antigua, previsto para principios de 2015, provocará una pérdida en la variedad de oferta comercial de la que disponen los consumidores andaluces, que verán además cómo se e

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