FACUA Andalucía alerta de la caída de oferta comercial por el fin de la moratoria para la renta antigua
La federación firma junto a otras nueve entidades económicas y sociales de la Comunidad una declaración en defensa del comercio andaluz, de sus trabajadores y los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-22/10/2014
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FACUA Andalucía, junto a los nueve firmantes, propone al Ejecutivo un régimen transitorio para este tipo de contrato de arrendamiento que incluya una nueva moratoria de diez años. | Imagen: Lanpernas Dospuntozero (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Andalucía advierte de que el fin de la moratoria de los alquileres de renta antigua, previsto para principios de 2015, provocará una pérdida en la variedad de oferta comercial de la que disponen los consumidores andaluces, que verán además cómo se e