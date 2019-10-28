FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el caso Magrudis
En su comparecencia en el Parlamento sobre los presupuestos, denuncia que en lugar de avanzar en la protección de los consumidores ante los fraudes, la Junta pretende reducir el número de inspecciones en 2020.
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Andalucía-28/10/2019
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Comparecencia de los representantes de FACUA Andalucía ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía. | Imagen: Parlamento de Andalucía.
FACUA Andalucía ha anunciado este lunes en el Parlamento que la Junta no va a lograr ponerle ninguna mordaza recortándole subvenciones como represalia por haber denunciado la injustificada demora en anunciar la alerta por listeriosis en los productos del entramado Magrudis y el c&ua