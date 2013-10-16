FACUA Andalucía apoya las movilizaciones para exigir unos presupuestos justos que eliminen desigualdades
La asociación aboga por políticas fiscales más justas y equitativas, el fin de los paraísos fiscales y una apuesta por lo público como medidas para combatir la pobreza.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2013
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