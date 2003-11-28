FACUA Andalucía apoya los decretos aprobados por la Junta ya que contribuyen a contrarrestar las diferencias salariales de los andaluces con respecto a otras comunidades
La Federación advierte que la decisión del Gobierno central no garantiza la "igualdad" de las pensiones, sino todo lo contrario.
FACUA.org
Andalucía-28/11/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA muestra su apoyo a los tres decretos aprobados hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante los que se garantizan complementos a las pensiones mínimas. Una medida que, a jui