FACUA Andalucía celebra su 29ª Asamblea General
Los socios de pleno derecho aportaron el año pasado 1,1 millones en cuotas, más del doble de los 505.000 euros que representaron las subvenciones recibidas por la federacióny sus ocho asociaciones provinciales.
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Andalucía-06/04/2019
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, durante su 29ª Asamblea General.
FACUA Andalucía ha celebrado este s�ábado 6 de abril en Sevilla su 29ª Asamblea General, donde han participado 39 delegados de la ocho asociaciones provinciales que componen la federación. En ella se han aprobado las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de la feder