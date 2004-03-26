FACUA Andalucía celebra su XVIII Asamblea General
Una amplia representación de delegados de sus ocho asociaciones provinciales evaluarán el balance de las acciones desarrolladas durante el último año y aprobarán el programa para 2004.
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Andalucía-26/03/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA celebrará mañana sábado 27 de marzo en Sevilla su XVIII Asamblea General.
En ella, una amplia representación de delegados de las ocho asociaciones provinciales integradas