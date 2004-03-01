FACUA Andalucía considera que el futuro Gobierno debería introducir reformas sustanciales a la Ley de Consumidores
La Federación advierte que los aspectos positivos del nuevo texto legal se ven ensombrecidos por importantes carencias y retrocesos, como su renuncia a la vertebración real de la sociedad civil y la falta de reconocimiento de las asociaciones de consumidores como agentes sociales y económicos.
FACUA.org
Andalucía-01/03/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA considera que la consejería que asuma las competencias en materia de políticas de Consumo del Gobierno que saldrá de las Elecciones Autonómicas debería introducir reformas