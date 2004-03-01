Nuestras acciones

FACUA Andalucía considera que el futuro Gobierno debería introducir reformas sustanciales a la Ley de Consumidores

La Federación advierte que los aspectos positivos del nuevo texto legal se ven ensombrecidos por importantes carencias y retrocesos, como su renuncia a la vertebración real de la sociedad civil y la falta de reconocimiento de las asociaciones de consumidores como agentes sociales y económicos.

FACUA.org
Andalucía-01/03/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA considera que la consejería que asuma las competencias en materia de políticas de Consumo del Gobierno que saldrá de las Elecciones Autonómicas debería introducir reformas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos