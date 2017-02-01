FACUA Andalucía considera que las dimisiones en Salud no solucionan las graves carencias en el sistema
La federación insiste en que tanto la pérdida de calidad del servicio como la eliminación de los órganos de participación ciudadana requieren medidas que van más allá de los cambios en la cúpula del servicio.
FACUA.org
Andalucía-01/02/2017
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FACUA Andalucía considera que la salida de dos altos cargos de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no es solución por sí sola para paliar las graves carencias que sigue padeciendo la atención sanitaria en la Comunidad.
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