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FACUA Andalucía critica que la Junta destine dinero público a la climatización de colegios concertados

La federación advierte de que la proposición de ley sobre bioclimatización de aulas abre la puerta a financiar centros educativos privados en detrimento de otras inversiones necesarias en los públicos.

FACUA.org
Andalucía-12/04/2019
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FACUA Andalucía critica que la Junta pretenda destinar fondos públicos a los colegios concertados en su plan de climatización de centros educativos. La federación considera que la nueva proposición de ley sobre la bioclimatización de aulas debería

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