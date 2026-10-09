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FACUA Andalucía critica que la Junta presuma de mejoras en la atención a la dependencia mientras mantiene un teléfono sin operadores

La federación recuerda que lleva denunciando esta situación desde noviembre de 2025 sin que se hayan producido cambios.

FACUA.org
Andalucía-09/10/2026
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FACUA Andalucía critica que la Junta haya presentado como un avance en la atención a las personas dependientes un nuevo modelo que mantiene la atención automatizada en el teléfono de información general sobre dependencia.

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