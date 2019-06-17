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FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo

Jordi Castilla, directivo de la federación, ha comparecido ante el Parlamento para presentar sus alegaciones al Proyecto de Ley de Presupuesto de 2019.

FACUA.org
Andalucía-17/06/2019
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FACUA Andalucía critica que los Presupuestos de 2019 para la comunidad autónoma reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo y asegura que no parece haber «voluntad política de dar respuesta a los miles de consumidores afectados por fr

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