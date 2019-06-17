FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo
Jordi Castilla, directivo de la federación, ha comparecido ante el Parlamento para presentar sus alegaciones al Proyecto de Ley de Presupuesto de 2019.
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Andalucía-17/06/2019
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Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, y Carmen Campos, miembro del departamento técnico-jurídico, durante su intervención en la Comisión de Hacienda. | Imagen: Parlamento de Andalucía.
FACUA Andalucía critica que los Presupuestos de 2019 para la comunidad autónoma reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo y asegura que no parece haber «voluntad política de dar respuesta a los miles de consumidores afectados por fr