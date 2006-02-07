FACUA Andalucía demanda más inspecciones y sanciones contundentes para garantizar el cumplimiento del nuevo Reglamento sobre información en compra y alquiler de viviendas
Desde 1989 está en vigor otra norma de ámbito estatal de similares características, que se ha caracterizado por su alto nivel de incumplimiento debido, entre otras cosas, a un control insuficiente de las administraciones sobre el sector.
FACUA.org
Andalucía-07/02/2006
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