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FACUA Andalucía demanda más inspecciones y sanciones contundentes para garantizar el cumplimiento del nuevo Reglamento sobre información en compra y alquiler de viviendas

Desde 1989 está en vigor otra norma de ámbito estatal de similares características, que se ha caracterizado por su alto nivel de incumplimiento debido, entre otras cosas, a un control insuficiente de las administraciones sobre el sector.

FACUA.org
Andalucía-07/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA demanda a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación que ponga en marcha una campaña de inspecciones para garantizar el cumplimiento del nuevo reglamento andaluz sobre

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