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FACUA Andalucía denuncia que la Junta quiera cerrar en falso un fraude masivo de Endesa

La compañía sobrefacturó de forma generalizada a sus clientes desde al menos 2006. El funcionario que ha tramitado el expediente denuncia que sufrió acoso para rebajar la multa.

FACUA.org
Andalucía-06/06/2016
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FACUA Andalucía denuncia que la Junta de Andalucía esté tratando de cerrar en falso un fraude millonario de Endesa, que subió la potencia contratada a cientos de miles de clientes aprovechando un cambio en la tensión nominal en la red de distribución al q

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