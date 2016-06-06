FACUA Andalucía denuncia que la Junta quiera cerrar en falso un fraude masivo de Endesa
La compañía sobrefacturó de forma generalizada a sus clientes desde al menos 2006. El funcionario que ha tramitado el expediente denuncia que sufrió acoso para rebajar la multa.
FACUA.org
Andalucía-06/06/2016
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